ورطها فستان «سوزان» وصدرت أوامر بتصفيتها.. أسرار هالة سرحان مع «آل مبارك»

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صاحبة تاريخ إعلامي حافل، يجهله الجيل الحالي، وتدركه أجيال الثمانينيات والتسعينيات، حين كانت في أوج تألقها، فهي من مواليد 1 سبتمبر 1952، وبدأت مسيرتها المهنية كمذيعة في القسم العربي بإذاعة صوت أمريكا، ثم تنقلت في العمل بكبرى الصحف منها: "جريدة الشرق الأوسط، مجلة سيدتي، مجلة كلام الناس"، كما شغلت منصب رئيس تحرير مجلة "سيداتي سادتي"، ومدير عام الشركة الإعلامية العربية للطباعة والنشر، ومدير عام المكتب الإعلامي لشبكة راديو وتليفزيون العرب "ART"، فضلا عن عملها كقارئة نشرة باللغة الإنجليزية في التليفزيون المصري، وذلك من عام 1972 حتى عام 1976، بجانب تقديمها عددًا كبيرًا من البرامج الحوارية ذات الطابع السياسي والفني والاجتماعي، وكان ذلك الباب الذي هبّت منه رياح الإطاحة بها خارج مصر.

في التقرير التالي يستعرض لكم "التحرير لايف" حكايات وأسرار الإعلامية الكبيرة هالة سرحان مع عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، التي كانت مليئة بالإثارة والشد والجذب.

بدية الصدام

بدأ توتر العلاقة بين "هالة" والنظام مبكرًا، إذ كانت تفضل أن لا تجمعها روابط بالسلطة، على حد قولها في حوار صحفي أجرته معها مجلة "الشباب" التابعة لمؤسسة الأهرام، وفيه قالت بالنص: "عمري ما اقتربت من السلطة، بدليل إنني عمري ما حاولت إجراء أي حوارات مع رئيس الدولة أو السيدة الاولي ولا الثانية لأنني ببساطة لا أسمح لأن يطلع أي ضيف مهما كان علي الأسئلة مسبقًا.. ولم أكن أرد على أمن الدولة عندما كانوا يطلبوننا ليعرفوا ماذا سنفعل في الحلقات القادمة".

تخطت "سرحان" الخطوط الحمراء في برامجها، وتطرقت إلى موضوعات محظورة مثل: "التوريث، والمبيدات المسرطنة، وأمن الدولة، والديكتاتورية، وتزوير الانتخابات"، وفي برنامج "الحقيقة" التي كانت تقدمه على شاشة "دريم" عرضت محاضرة للكاتب حسنين هيكل، تحدث فيها عن "التوريث"، وكانت أول مرة فى تاريخ الإعلام المصرى يفتح فيها ملف التوريث، وعن تلك الحلقة قالت هالة سرحان: "كانت بداية تصادمى الحقيقى مع السلطة، حيث تم استدعائى من قبل وزير الإعلام آنذاك صفوت الشريف، وقام بتعنيفى بشدة وطلب منى الابتعاد تمامًا عن مؤسسة الرئاسة، إضافة إلى قائمة أخرى من المحظورات، وقال لى ستدفعين الثمن، كما تمت أيضًا مشاكسة رجل الأعمال أحمد بهجت صاحب محطة دريم واستدعاؤه فى البنوك والإضرار بمصالحه الاقتصادية بالكامل، ثم بدأت القناة تقلق منى وعندما اختلفت معهم اتجهت لتقديم استقالتي".

وعن تلك الفترة تحدثت في حوار صحفي آخر قائلة: "كنا مدفونين تحت الأرض ولم يكن لدينا حتى حق فى أن نتنفس لأننا جئنا وجدنا رئيس جمهورية دون نائب وكانت هذه المشكلة تطاردنى فى أحلامى لأننى لم أكن أعلم أن هناك تخطيطًا بأن يتحول الطفل إلى نائب، ولم أكن أعرف من أين جاء بهذه الثقة، وكأنه مخلد يلعب بمصائر الشعوب إلى هذه الدرجة، وقد ناقشت كل هذه الملفات فى برامجى، لكن أن يتم الزج باسمى فى قضية لم أفعلها ولأسباب أخرى فهذا افتراء وظلم بيَّن".

فستان سوزان

روت الإعلامية هالة سرحان في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي مجدي الجلاد تفاصيل واقعة كادت توقعها في مأزق مع السيدة الأولى في ذلك الوقت، سوزان مبارك، فقالت: "ذهبت لحضور مؤتمر سيدات الأعمال بمشاركة ألف سيدة أعمال من مصر والعالم العربي، وحضره الأمير الوليد بن طلال والشيخة حصة، وسوزان مبارك".

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وتابعت: "كنت أرتدي فستانًا ماركة عالمية لونه أبيض في أسود، ثم طلبوا منا الاصطفاف أمام البوابة لاستقبال الوليد بن طلال، ومن بعده دخلت سوزان مبارك، ففوجئت بنظرات صدمة على وجوه السيدات المصطفات، والسبب أن سوزان كانت ترتدي نفس فستاني، وهنا كانت الكارثة فحاولت الاختباء من وجهها، ثم طلبت الرحيل فورًا، لكن الشيخة حصة قالت لي أرتدي جاكت أسود بدلا من ذلك الذي كنت أرتديه"، وهو الأمر الذي أثار دهشة الوليد بن طلال فور وقوفه على المنصة والنظر إلى "هالة" وسوزان مبارك.



قضية فتيات الليل

شغلت هالة سرحان منصب رئيس قطاع الإنتاج والتوزيع بشركة روتانا الدولية للصوتيات والمرئيات، وقدمت برنامج "توك شو" ناجحًا على شاشة "روتانا سينما"، وعن ذلك البرنامج قالت: "نجحت فى تحقيق نسبة عالية من الإعلانات والمشاهدة وهذا ما أثار بعض المشكلات لوزير الإعلام، لأننا نجحنا فى سحب البساط من التليفزيون المصرى".

وفي 2007 بثت "سرحان" حلقة على قناة روتانا تناولت موضوع بائعات الهوى في مصر، وبعدها فُتحت النيران عليها، وتعرضت لعاصفة من الهجوم، كما تم اتهامها بالإساءة لسمعة مصر، وأنها استأجرت الفتيات اللواتي اعترفن بأنهن كن ضمن جمهور برنامج "هالة شو"، وعرض عليهن أحد العاملين بفريق الإعداد أن يظهرن كفتيات ليل في البرنامج تحت أسماء مستعارة على أن يتم إخفاء ملامحهن تمامًا، وهو الأمر الذي دفع سوزان مبارك إلى طردها خارج مصر قائلة: "الست دي متقعدش هنا".

وفي ذلك الوقت كانت "هالة" تعتاد الذهاب إلى دبي ليوم واحد ثم العودة إلى القاهرة، وفور وصولها ذات مرة إلى دبي فوجئت باتصالات من بعض الأصدقاء قالوا لها إن هناك حالة تعبئة ضدها فى مصر، وعن ذلك قالت في حوار صحفي: "علمت بأن هناك أوامر صدرت بتصفيتى واعتقالى، وكان من الصعب وقتها أن يقول أى شخص كلمة واضحة بسبب مراقبة التليفونات وكانوا يحذروننى وهم مرعوبون وظلت الحكاية مشتعلة دون أن أعرف شيئا"، لتمتد فترة إقامتها في دبي لأربع سنوات.

وأثناء وجودها في الإمارات أجرى زوجها مفاوضات مع بعض المسؤولين ومن ضمنهم جمال مبارك ليتعرف على طبيعة المشكلة، وكان يرد عليه بأنه لا توجد مشكلة، وعن ذلك قالت: "وكان هناك بعض المسؤولين يتصلون بى ويطلبون منى العودة ويقولون لى لا توجد مشكلة ولكنى لم أضمنهم إطلاقا".



عودة إلى مصر

اندلعت ثورة 25 يناير، وترقبت "هالة" طوال 18 يومًا مصير نظام "مبارك"، وفور سقوطه قررت العودة إلى مصر، فتم استقبالها في مطار القاهرة بـ"الزفة البلدي"، بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام، وعن ثورة يناير قالت: "معجزة من عند الله، فقد شعرت بأن آيات الله سبحانه وتعالي تتجسد جميعا في نصرة الحق والوطن والدين.. الثورة صاحبة فضل علينا كلنا وعلي شخصيا لأنها أعادتني إلى بلدي مصر مرة أخري بعد غياب دام نحو 4 سنوات نتيجة لغضب النظام السابق مني".