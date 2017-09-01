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قبل «الدويتو» المنتظر.. 3 أزمات جمعت الهضبة بأمال ماهر أبرزها «برج الحوت»

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التحرير

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انتشرت العديد من التقارير الصحفية التي تؤكد عودة الفنان لتقديم الدويتوهات الغنائية مرة أخري من جديد بمشاركة المطربة آمال ماهر، وإنهما سجلا بالفعل أغنية منذ أيام ليتم طرحها قريبا في شكل دويتو غنائي.

وعن تفاصيل الأغنية  أفادت التقارير الصحفية إنها من  كلمات الشاعر السعودي تركي آل الشيخ، ومن ألحان وتوزيع الفنان المصري خالد عز.

الجدير بالذكر أن للثنائي الكثير من المواقف والأزمات التي جمعتهما، ونرصد أبرزها خلال التقرير التالى..

علاقة آمال ماهر بأزمة «»

بعد طرح  عمرو دياب أغنيته الجديدة "أجمل "، إحدى أغنيات ألبومه "معدي الناس"، والتي ربط كثيرون بين كلماتها والتي ذكر فيها "برج الحوت" وبين النجمة الشابة دينا الشربيني، حتى جاءت تقارير أخري لتتحدث عن العلاقة العاطفية للمطربة آمال ماهر، التي تربطها بشاعر الأغنية تركي آل شيخ، وأنه كتب لها هذه الأغنية، خاصة أنه سبق وتعاون معها في آخر أغنيتين "لو كان بخاطري" التي قدمتها على هيئة دويتو مع الفنان راشد الماجد من ألحان عمرو مصطفى، و"اعترف" مع الفنان ماجد المهندس من ألحان خالد عز. 

 

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زواج في السر بحضور «الهضبة»

انتشرت العديد من التقارير الصحفية منذ فترة التى تؤكد زواج أمال ماهر من إحدي الشخصيات البارزة في وأن الزيجة تمت بشكل سري.

وأشارت نفس التقارير أيضًا إلى أنه بالرغم من نفي "ماهر"، زواجها إلا أن الزواج تم بالعفل في أبريل الماضي في الجونة بحضور 25 شخصا فقط واشترطت أمال ماهر على زوجها أن يحيي عمرو دياب حفل الزفاف وهو ماحدث بالفعل، وحتي الآن لم تخرج أمال ماهر لتنفي أو تؤكد صحة تلك الشائعات.

 لجنة تحكيم برنامج «the winner»

حالة من الجدل أثيرت حول اختيار أعضاء لجنة تحكيم برنامج the winner لاكتشاف المواهب، فانتشرت العديد من الأخبار التى تؤكد تعاقد الشركة مع الفنان عمرو دياب، وأخبار أخرى عن تعاقد نفس الشركة مع أمال ماهر، حتى خرجت الأخيرة لتنفي كل الأخبار التي نشرت حول اختيار"الهضبة" ليكون في لجنة تحكيم برنامج "the winner" لاكتشاف المواهب، مؤكدة أنها وقعت رسميًا على هذا البرنامج.


 

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التحرير

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