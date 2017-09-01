ميركل تلتقي الرئيس الإسرائيلي الخميس المقبل في برلين

برلين - (أ ش أ):

أعلن متحدث الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، في مؤتمر صحفي، أن المستشارة الألمانية سوف تستقبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بمقر المستشارية بالعاصمة برلين.

وقال المتحدث إن المباحثات سوف تتضمن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ظل المستجدات الحادثة بالمنطقة، فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا، في أول زيارة لغزة أمس الأول، إلى ضرورة رفع الحصار عن القطاع وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

كما طالب بإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية لتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

ويذكر أن ألمانيا أجّلت صفقة غواصات يوليو الماضي مع إسرائيل، بسبب التطورات بتحقيقات الفساد التي تجريها الشرطة الإسرائيلية بملف التحقيقات في صفقة الغواصات، والمعروفة بـ"القضية 3000