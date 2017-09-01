"البديل الألماني" يريد تقديم ميركل للمحاكمة بسبب سياسة إنقاذ اليورو واللجوء

برلين - (د ب أ):

يسعى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي مجددا إلى تقديم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمحاكمة.

وقالت المرشحة الأولى للحزب في الانتخابات التشريعية، أليس فايدل، في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "لقد انتهكت ميركل القانون الأوروبي والألماني في السياسة التي اتبعتها مع إنقاذ اليورو واللجوء".

وذكرت فايدل أنه يتعين مقاضاة ميركل أمام محكمة اعتيادية عقب انتهاء فترة منصبها.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية في ألمانيا ستجرى في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

وكان حزب "البديل من أجل ألمانيا" أعلن من قبل عزمه العمل على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية باسم "لجنة التحقيق بشأن ميركل" حال دخوله البرلمان الاتحادي في انتخابات هذا العام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفكر فيها الحزب في التصدي قضائيا لقرارات ميركل السياسية، حيث قدم مجلس رئاسة الحزب في أكتوبر عام 2015 دون جدوى بلاغا ضد ميركل بتهمة "تهريب أجانب إلى داخل البلاد".