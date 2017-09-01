أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية
أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية
02:06 م الجمعة 01 سبتمبر 2017
أمير الكويت مع الرئيس الأمريكي
الكويت - (أ ش أ):
توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس المقبل بالعاصمة واشنطن.
وكان في وداع الأمير على أرض المطار نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى أحمد الكندري ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والوزراء وكبار رجال الدولة .
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