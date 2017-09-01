مدير حديقة الأزهر يوضح حقيقة زيادة سعر تذكرة الدخول

كتبت- نسمة فرج:

نفى محمد إبراهيم، مدير حديقة الأزهر، رفع سعر التذكرة الدخول الحديقة، وذلك بعد تردد أنباء عن رفع سعر تذكرة الدخول، عن الأعوام السابقة.

وأكد مدير حديقة الأزهر في تصريحات لمصراوي- اليوم الجمعة - أن سعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا للكبار، و١٠ جنيهات للأطفال.

وقد شهدت حديقة الأزهر استعدادات أمنية مشددة منذ الساعات الأولى من اليوم الأول لعيد الأضحى واستقبلت 2500 زائر حتى الآن.

وأدى الملايين صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم الجمعة بمختلف الساحات التي حددتها وزارة الأوقاف بمختلف المحافظات وبالمساجد الكبرى.

وبدأ توافد المصلين منذ الساعات الأولى من صباح يوم النحر مهللين ومكبرين في جماعات ومن بينهم الأطفال والنساء من خلال ساحات مخصصة لهم. ​