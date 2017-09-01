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"البيئة": تنفيذ فعاليات ضمن حملة ترشيد استهلاك البلاستيك نهاية سبتمبر

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مصراوي Masrawy

"البيئة": تنفيذ فعاليات ضمن حملة ترشيد استهلاك البلاستيك نهاية سبتمبر

02:04 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

الأكياس البلاستيكية

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت رئيس الإدارة المركزية للتوعية البيئية بوزارة البيئة آمال طه أن الوزارة ستقوم بتنفيذ بعض الفعاليات والأنشطة الخاصة بالمبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية فى ، نهاية سبتمبر الحالى.

وقالت آمال طه - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - اليوم الجمعة - إن تلك الأنشطة سيتم تنفيذها، في آخر جمعة من الشهر الجاري، بالتنسيق مع سلاسل السوبر ماركت الكبيرة والصيدليات والنوادى، وسيتم أيضا تنفيذ حملات إعلانية بالتليفزيون وتوزيع شنط صديقة للبيئة بالتنسيق مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى" وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأضافت أن تلك الأنشطة تتضمن - كذلك - توعية الجماهير بأضرار الأكياس البلاستيك، كما سيتم التنسيق مع الوزارات الأخرى للتحول نحو البلاستيك الذى يمكن تحلله واستخدام الأكياس الورقية.

وأوضحت أن هذه الحملة أعلنها وزير البيئة الدكتور خالد فهمى خلال احتفالات يوم البيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيداري) فى إطار التوجه العالمى لتخفيض استهلاك أكياس البلاستيك وتغيير نمط الاستهلاك للمواطنين لما تمثله من خطر على البيئة والمسطحات المائية وتؤثر على الكائنات البحرية.

وكانت وزارة البيئة قد دشنت - في الخامس من يونيو الماضى - المبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية فى مصر، بمشاركة هيئة (سيداري) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تحت مظلة مشروع (سويتش ميد)، الذى ينفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبى فى إطار التوجه العالمى لتخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية، لما تمثله من خطر على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد، حيث كشفت التقارير أن المصريين يستهلكون 12 مليار كيس بلاستيك سنوياً.

ونظمت وزارة البيئة - بالتعاون مع سیداري، فى بداية أغسطس الماضي - الجلسة التشاورية السادسة للمبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية في مصر لمناقشة أساليب التسويق والإعلام لتوعية المجتمع بالمبادرة، حيث اتفق الحضور على ضرورة التكثيف الإعلامي للمبادرة من خلال عرض فيديوهات ورسائل إيجابية حول أهمية التحول وطرح مخاطر الاستهلاك الكثيف للأكياس البلاستيكية على الإنسان والبيئة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.​

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