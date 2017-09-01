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بالصور.. "السلم والتعبان" عيدية المرور للمواطنين على الطرق السريعة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "السلم والتعبان" عيدية المرور للمواطنين على الطرق السريعة

02:10 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

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مدير النقل والمواصلات يتابع الحالة الأمنية بمحطة سكك حديد مصر (صور)

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مدير النقل والمواصلات يتابع الحالة الأمنية بمحطة سكك حديد (صور)

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

شنَّ رجال الإدارة العامة للمرور حملة مكبرة بطريق العين السخنة؛ بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين خلال عودتهم بعد قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووجه اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور، الخدمات بحسن معاملة المواطنين؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

كما شدد اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، على تكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة، ومتابعة مخالفات الرادارات، والكشف عن الإطارات ومتعاطي المخدرات.

وقامت الإدارة بتوزيع كتيبات عن قواعد وآداب المرور والكشف عن الإطارات ومدى صلاحيتها على قائدي المركبات، وتوزيع لعبة السلم والثعبان على الأطفال صحبة ذويهم بمناسبة العيد

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