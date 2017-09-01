دي ميستورا: نشهد البداية لنهاية الحرب في سوريا

(أ ف ب):

أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى سوريا، ستافان دي ميستورا، عن اعتقاده ببدء نهاية الحرب الدائرة هناك.

وفي حديث لـ(بي بي سي)، توقع دي ميستورا هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في آخر معاقله خلال الشهور القليلة المقبلة.

لكن المسؤول الأممي حذر من احتمال عودة المسلحين في حال غياب عملية سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة شاملة في سوريا.

وتحدث عن ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطا على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة كي ينخرطوا في مفاوضات.