أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

دي ميستورا: نشهد البداية لنهاية الحرب في سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

دي ميستورا: نشهد البداية لنهاية الحرب في سوريا

02:02 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

دي ميستورا: نشهد البداية لنهاية الحرب في سوريا

دي ميستورا: نشهد البداية لنهاية الحرب في سوريا

(أ ف ب):

أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى سوريا، ستافان دي ميستورا، عن اعتقاده ببدء نهاية الحرب الدائرة هناك.

وفي حديث لـ(بي بي سي)، توقع دي ميستورا هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في آخر معاقله خلال الشهور القليلة المقبلة.

لكن المسؤول الأممي حذر من احتمال عودة المسلحين في حال غياب عملية سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة شاملة في سوريا.

وتحدث عن ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطا على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة كي ينخرطوا في مفاوضات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لودريان: الأسد لا يمكن أن يكون الحل في سوريا

    أخبار

  • نصر الله التقى مع الأسد في دمشق لترتيب اتفاق لانسحاب تنظيم الدولة

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • نصرالله التقى الأسد في دمشق لاقناعه باتفاق انسحاب داعش من لبنان

    أخبار

إعلان

e229f03020.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا