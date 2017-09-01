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ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة بالمسجد الحرام

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مصراوي Masrawy

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة بالمسجد الحرام

01:48 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة بالمسجد الحرام

حجاج بيت الله

الرياض- (أ ش أ):

توجه ضيوف الرحمن اليوم الجمعة أفواجاً إلى بيت الله الحرام، مهللين مكبرين ليطوفوا طواف الإفاضة، بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم قضائهم الليل في مشعر مزدلفة وقيامهم برمي الجمرة الكبرى صباح اليوم بمنى.

وذكرت وكالة الأنباء "واس"، أن إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سخرت بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة جميع الإمكانيات لتنظيم تفويج الحجاج إلى المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم دخولهم عبر أدواره وبواباته المتعددة، وسط جهود كبيرة لرجال الأمن، وذلك في إطار تنفيذ خطة موسم الحج هذا العام في مرحلتها الثانية.

وقدم عدد من حجاج بيت الله الحرام الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، على ما يولونه من الاهتمام والحرص لراحة الحجيج.

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