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برلين: تركيا أوقفت ألمانيين اثنين "لأسباب سياسية"

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مصراوي Masrawy

برلين: تركيا أوقفت ألمانيين اثنين "لأسباب سياسية"

01:46 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مع الرئيس التركي

(أ ف ب):

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، توقيف اثنين من مواطنيها "لأسباب سياسية" في تركيا، ما يرفع إلى 12 عدد الألمان الذين تعتبرهم برلين معتقلين سياسيين في هذا البلد.

وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا اديبار "في 31 أغسطس أوقف مواطنان المانيان لأسباب سياسية". وأضافت أن "القنصلية العامة في ازمير أبلغت بعمليتي التوقيف من قبل مصادر غير رسمية وشرطة انطاليا أكدتهما بعد ذلك".

ولم تتمكن السلطات القنصلية من مقابلة الألمانيين، ورفضت المتحدثة تقديم المزيد من التفاصيل بشأن التوقيف أو هويتي الموقوفين.

من جهته، قال ستيفن سيبرت المتحدث باسم المستشارة انغيلا ميركل "ما نطلبه من تركيا بغاية الوضوح وكررته المستشارة في الأيام الاخيرة : نتوقع من تركيا الافراج عن كافة المواطنين الألمان المعتقلين بلا مبرر".

وفي الإجمال، تقول برلين إنه هناك 12 المانيا معتقلين في تركيا "لأسباب سياسية" أربعة منهم من مزدوجي الجنسية.

وتدهورت العلاقات بشدة بين برلين وانقرة خصوصا اثر محاولة الانقلاب على نظام رجب اردوغان في يوليو 2016.

وتتهم أنقرة برلين بالتساهل مع "ارهابيين" من خلال ايوائها متمردين من الاكراد وانقلابيين مفترضين.

من جهتها تدين برلين عمليات الطرد والتوقيف الواسعة التي نفذها النظام التركي إثر محاولة الانقلاب.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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