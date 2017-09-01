من نادٍ صحي لكافيه المتعة.. سقوط سيدة مرتين في قبضة مباحث الآداب

كتب - محمد شعبان:

بعد 5 سنوات على سقوطها في قبضة رجال مباحث الآداب بتهمة إدارة نادٍ صحي للأعمال المنافية للآداب، عادت "إ. أ" لنشاطها الآثم لكن هذه المرة بتقديم الفتيات الساقطات إلى راغبي المتعة الحرام متخذة كافيه شهير بالعجوزة وكرا لها.

تحريات ضباط المباحث بقيادة العميد محمود هويدي، مدير مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، كشفت أن "إ أ."، 25 سنة، سبق اتهامها في القضية رقم 2012/8259 جنح العجوزة (إدارة نادي صحي لأعمال الدعارة)، تصطحب الساقطات لأحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة المهندسين بالجيزة، وتسهيل دعارتهن مع المترددين على الكافتيريا مقابل مبلغ مالي.

بالعرض على اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أمر بضبط المتهمة في حالة تلبيس، وتم وضع خطة لمراقبتها، وأمكن ضبطها "ليلة العيد" أثناء تواجدها بالكافيه المشار إليه صحبة "إ.ع."، 27 سنة، سبق اتهامها في قضية (ممارسة دعارة)، وبحوزتهما هاتفي محمول عليهما رسائل واتفاقات جنسية.

المتهمة اعترفت بتسهيلها دعارة الساقطات، وعرضهن على الرجال دون تمييز مقابل مبلغ مبالي، وأيدت مرافقتها أقوالها.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.