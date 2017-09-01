بالصور.. إقبال المواطنين على الحدائق والمتنزهات في أول أيام العيد بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شهدت جميع الحدائق والمتنزهات والجزر النيلية بمحافظة سوهاج، منذ صباح اليوم الجمعة، توافد الأهالي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وسجلت جزيرتا "الزهور" و"قرمان" وسط نهر النيل بمدينة سوهاج، أعلى إقبال وتوافد من المواطنين في أول أيام العيد.

وعززت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير الأمن من تواجد القوات والخدمات في أماكن الاحتفالات والحدائق والمتنزهات بدائرة المحافظة، بعد التنسيق مع إدارة البحث الجنائي وفرع الأمن العام بسوهاج لمنع وقوع ما يخل بالأمن العام ويعكر صفو احتفالات العيد.

كما تم تكثيف الخدمات الأمنية على الجزر النيلية والمراسي والتفتيش على المعديات والعائمات النيلية وفحص حالتها الفنية وتراخيصها وعدم تحميلها لأكثر من الأعداد المقررة لها، وتكثيف الخدمات المرورية بالشوارع والميادين العامة وأماكن التجمعات تحقيقا للسيولة المرورية.