"الزراعة": مكافأة مزارعي القطن الذين تزيد إنتاجيتهم على 10 قناطير للفدان

الزقازيق- (أ ش أ):

قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا، تكريم ومكافأة مزارعي القطن الذين تزيد إنتاجيتهم على 10 قناطير للفدان الواحد، في إطار خطة الدولة لتشجيع ودعم المزارعين.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير، لأحد الحقول الإرشادية لمحصول القطن بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، يرافقه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، ونائبي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والخدمات الزراعية والمتابعة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكلف وزير الزراعة، وكيل الوزارة بالشرقية بإعداد حصر بأسماء مزارعي القطن الذين تزيد إنتاجيتهم على 10 قناطير للفدان، تمهيدًا لتكريمهم، لافتًا إلى أنه سيتم تعميم هذا التكريم بكافة المحافظات المنزرع بها المحصول.

وقال الوزير إن هناك خطة تم البدء فيها مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال للنهوض بمحصول القطن والصناعات القائمة عليه، حيث تشمل الخطة أيضًا تطوير المغازل، لافتَا إلى أن المساحة المنزرعة بالحصول هذا الموسم بلغت حوالي 220 ألف فدان مقارنة بـ 130 ألف فدان تم زراعتها بالحصول العام الماضي.

كما تفقد وزير الزراعة أحد الحقول الإرشادية المنزرعة بالذرة الصفراء ، حيث أكد أهمية محصول الذرة باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة، وكذلك من أهم مدخلات الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أنه تمت زيادة المساحة المنزرعة بالذرة - هذا العام - إلى مليون وربع المليون فدان، بدلًا من 700 ألف فدان تم زراعتها الموسم الماضي، لافتًا إلى أن خطة الحكومة التوسع في زراعة المحصول وزيادة المساحة المنزرعة منه خلال السنوات المقبلة، وأن تشجيع الفلاحين على زراعة محصول الذرة، يأتي على حساب المساحات المنزرعة بالأرز، بما يساهم في تقليل فاتورة استيرادها من الخارج، وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري.

وأضاف أن مركز البحوث الزراعية نجح في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل المختلفة، وخاصة محصول الذرة، حيث تمتاز بإنتاجيتها العالية ومقاومتها للأمراض والتكيف مع التغيرات المناخية المختلفة