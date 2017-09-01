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باكستان ترسل قوات إلى كراتشي للمساعدة في جهود مواجهة الفيضانات

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مصراوي Masrawy

باكستان ترسل قوات إلى كراتشي للمساعدة في جهود مواجهة الفيضانات

01:42 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

باكستان ترسل قوات إلى كراتشي للمساعدة في جهود مواجهة الفيضانات

الفيضانات

إسلام آباد - (د ب أ):

أجبرت الفيضانات العارمة بمدينة كراتشي جنوب باكستان على نشر قوات هناك للمساعدة في تصريف المياه.

وقال مكتب عمدة كراتشي وسيم أختر إن رئيس الوزراء شهيد خاقان عباسي أمر القوات الباكستانية وقوات الأمن شبه العسكرية بتقديم المساعدة وتوفير المعدات لهيئات الانقاذ المدني للمساعدة في تصريف المياه من المدينة ومواجهة الفيضانات.

وذكرت الامم المتحدة أن فيضانات كارثية ضربت الهند ونيبال وبنجلاديش وباكستان، خلال أسوأ موسم للامطار الموسمية يضرب جنوب آسيا، منذ أكثر من عقد من الزمن.

وتسببت الامطار الموسمية التي بدأت في يونيو الماضي في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص وتضرر 41 مليون آخرين على الاقل.

وفي كراتشي، قفزت حصيلة القتلى إلى 27 بعد وفاة 15 شخصا على الاقل، من بينهم أطفال الليلة الماضية في صعق كهربائي وانهيار مباني وفيضانات، طبقا لعمدة كراتشي.

وأضاف أختر أن آلاف السكان في اثنين من أحياء كراتشي طلب منهم إخلاء منازلهم خوفا من أن تجرفها مياه أحد الانهار.

وقال أنور كاظمي المتحدث باسم هيئة الانقاذ (إدهي) إن حصيلة القتلى في كراتشي يمكن أن ترتفع بعد أن وصل عمال الانقاذ إلى جميع الاشخاص المحاصرين في المناطق، التي كان يصعب الوصول إليها.

وتوقعت هيئة الارصاد الجوية هطول المزيد من الامطار، لكن بكثافة أقل.

وتساقطت أيضا أمطار غزيرة بإقليم البنجاب وسط البلاد، حيث حذرت الهيئة الوطنية للتعامل مع الكوارث من فيضانات مماثلة.

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