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أودينجا: قرار المحكمة العليا "يوم تاريخي لكينيا"

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مصراوي Masrawy

أودينجا: قرار المحكمة العليا "يوم تاريخي لكينيا"

01:38 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

زعيم المعارضة في كينيا رايلا أودينجا

نيروبي - (د ب أ): 

صرح زعيم المعارضة في كينيا رايلا أودينجا، اليوم الجمعة، أن قرار المحكمة العليا بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي هو "يوم تاريخي لكينيا وأفريقيا".

وقال أودينجا بعد صدور قرار المحكمة إن "هذه هي المرة الأولى في تاريخ أفريقيا التي يتم فيها إلغاء نتائج انتخابات رئاسية، وهذا الحكم يرسي سابقة".

وأضاف أودينجا أنه يعتزم مع تحالفه الوطني العظيم المطالبة بمحاكمة جميع مسئولي الانتخابات المتورطين في تزوير النتائج.

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