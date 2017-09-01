قرقاش: الأزمة القطرية ستطول وحلّها إقليمي

كتبت- رنا أسامة:

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، زيارة وزير الخارجية الروسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها "ناجحة".

وكتب قرقاش، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا إن "العلاقات الثنائية تصدرت الأجندة، ومعها قضايا المنطقة"، مُشيرًا إلى أن هناك "قناعة دولية متجذّرة بأن الأزمة القطرية ستطول، وأن حلّها إقليمي".

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كان لافروف زار الإمارات وقطر، ضمن جولة خليجية استهلّها بزيارة الكويت، الأحد الماضي، لبحث الملف السوري والأزمة الخليجية.

وجاءت جولة لافروف الروسي تأتي ضمن جهود روسيا لدعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة القطرية.