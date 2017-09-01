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خادم الحرمين الشريفين يُهنّيء المُسلمين بعيد الأضحى المبارك

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مصراوي Masrawy

خادم الحرمين الشريفين يُهنّيء المُسلمين بعيد الأضحى المبارك

01:32 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

خادم الحرمين الشريفين يُهنّيء المُسلمين بعيد الأضحى المبارك

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كتبت- رنا أسامة:

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يتقبل من الحجاج حجتهم.

وكتب العاهل السعودي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: " نحمد الله أن مكّن لهذه البلاد خدمة ضيوف الرحمن، ونحمده أن بلغنا عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وكل عام وأنتم بخير".

صورة فرعية

ويحتفل المسلمون في أنحاء العالم اليوم، الجمعة، بعيد الأضحى المبارك، حيث أدى الملايين منهم صلاة العيد في الجوامع والساحات؛ آملين أن يعم الأمن والسلام بلدانهم.

وأعلنت المملكة العربية ، الخميس، أن العدد النهائي للحجاج الذين وصلوا لمكة المكرمة، بلغ هذا العام نحو مليونين و352 ألفًا و122 حاجًا، بحسب الإحصائيات الرسمية النهائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، التي أعقبت وقوف الحجاج على عرفة.

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