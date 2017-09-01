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مدير حديقة الأزهر لمصراوي: استقبلنا 2500 زائر ولم نتلق أي بلاغات حتى الآن

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مصراوي Masrawy

مدير حديقة الأزهر لمصراوي: استقبلنا 2500 زائر ولم نتلق أي بلاغات حتى الآن

01:47 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

مدير حديقة الأزهر لمصراوي: استقبلنا 2500 زائر ولم نتلق أي بلاغات حتى الآن

حديقة الأزهر

كتبت- نسمة فرج:

قال محمد إبراهيم، مدير حديقة الأزهر، إن الحديقة فتحت أبوابها من الساعة التاسعة صباحاً وشهدت استقبال متوسط من الزائرين، حيث بلغ عددهم حتى الآن 2500 زائر، من أعمال الشباب والأطفال، وسط اختفاء ملحوظ للعائلات والأسر في اليوم الأول من عيد الأضحى.

وأضاف محمد إبراهيم في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، أن هناك استعدادات أمنية مشددة على البوابات وداخل الحديقة، موضحاً أن عناصر من الشرطة والمفرقعات وفض الاشتباك بالإضافة إلى الإسعاف والعيادة الداخلية للحديقة، يتواجدون بشكل دائم.

وأشار مدير حديقة الأزهر إلى أن غرفة عمليات الحديقة لم تستقبل أي بلاغات حتى الآن عن محاولات أو سرقة.

وتابع قائلا: "ستبدأ حفلات الأزهر في غصون ساعة من الآن ومن المتوقع أن يزيد أعداد الزائرين في الساعات القادمة".​

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مصراوي Masrawy

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