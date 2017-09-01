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مدير أمن الإسماعيلية للضباط: خدمة الوطن وسام شرف على صدورنا

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مصراوي Masrawy

مدير أمن الإسماعيلية للضباط: خدمة الوطن وسام شرف على صدورنا

01:44 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

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الإسماعيلية _ انجي هيبة:

أجرى اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، اليوم الجمعة، جولة تففدية الشوارع والميادين الرئيسية والمتنزهات والحدائق العامة، التقى خلالها مع المواطنين، مؤكدًا أن رجال الشرطة في عمل مستمر ويبذلون قصارى جهدهم لتوفير الأمن لكافة المواطنين.

كما توجه مدير الأمن لإدارة قوات الأمن بالإسماعيلية، ونقل تهاني وزير الداخلية لكافة الضباط والأفراد والمجندين بعيد الأضحى المبارك والتأكيد أن رسالة الأمن وخدمة الوطن رسالة نبيلة وسامية ووسام شرف و فخر على صدر كل فرد يعمل في وزارة الداخلية.

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