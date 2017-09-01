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حملة مرورية على مواقف السرفيس في أول أيام العيد بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

حملة مرورية على مواقف السرفيس في أول أيام العيد بالقليوبية

01:43 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

حملة مرورية على مواقف السرفيس في أول أيام العيد بالقليوبية

بكر عبدالمنعم رئيس مدينة شبرا الخيمة

القليوبية - أسامه علاء الدين:

نظم الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مدينة شبرا الخيمة، حملة للمرور على مواقف السرفيس، للتأكد من التزامها بالأجرة في أول أيام العيد، وعدم استغلال المواطنيين.

وتابع رئيس المدينة، كافة الخدمات، وأعمال النظافة، والمستشفيات والمخابز، والإسعاف، والمعديات وأماكن التجمعات، والحدائق، ودور الأيتام.

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