حملة مرورية على مواقف السرفيس في أول أيام العيد بالقليوبية
حملة مرورية على مواقف السرفيس في أول أيام العيد بالقليوبية
01:43 م الجمعة 01 سبتمبر 2017
بكر عبدالمنعم رئيس مدينة شبرا الخيمة
القليوبية - أسامه علاء الدين:
نظم الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مدينة شبرا الخيمة، حملة للمرور على مواقف السرفيس، للتأكد من التزامها بالأجرة في أول أيام العيد، وعدم استغلال المواطنيين.
وتابع رئيس المدينة، كافة الخدمات، وأعمال النظافة، والمستشفيات والمخابز، والإسعاف، والمعديات وأماكن التجمعات، والحدائق، ودور الأيتام.
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