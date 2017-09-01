نيمار: الحزن ينتاب كوتينيو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نجح المنتخب البرازيلي في التغلب على الإكوادور، فجر اليوم بثنائية نظيفة، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

ونجح نجم ليفربول فيليب كوتينيو، في تسجيل الهدف الثاني للبرازيل، وعن ذلك الهدف والمستوى الذي قدمه كوتينيو بشكل عام، قال نيمار إن كوتينيو لاعب عظيم حسبما نقبلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح نيمار أن كوتينيو دائمًا ما يقدم أفضل مستوياته عند المشاركة في أي مباراة، مشيرًا إلى سعادته لكبيرة لتسجيل هدف في هذا المباراة خاصة أنه يشعر بحزن عميق في الوقت الحالي.

شاهد أيضا

وعن المباراة، قال نيمار إنها تختلف عن نوعيات المباريات التي واجهتها البرازيل في الأونة الأخيرة، وذلك بسبب اعتماد الإكوادور على اللعب بأسلوب دفاعي بحت.

وأضاف نيمار أنه يتوجب على لاعبي المنتخب البرازيلي التعود على تلك النوعية من المباريات، حيث تدرك العديد من الفرق الجودة الكبيرة التي يتمتع بها المنتخب البرازيلي وأن الوسيلة الوحيدة لمواجهته هو الإعتماد على الدفاع.

ويذكر أن البرازيل تتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية ونجحت بالفعل في حجز مقعدها في المونديال رسميًا قبل 4 جولات من نهاية التصفيات.