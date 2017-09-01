3 مليار يورو.. حصيلة «الميركاتو» في الدوريات الأوروبية الكبرى

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية أمس الخميس، أنفقت أندية الدوري الإنجليزي والألماني والإيطالي والفرنسي أكثر من 3 مليار يورو من أجل تدعيم صفوفها، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي 1,590 مليون يورو، بينما أنفقت أندية الدوري الإيطالي 821 مليون يورو، بينما أنفقت أندية الدوري الفرنسي 647 مليون يورو، وأخيرًا أنفقت أندية الدوري الألماني 567 مليون يورو، لتتخطي بالتالي أرقام الموسم الماضي 1,360 و716 و356 و563 مليون يورو على الترتيب.

ومن أسباب زيادة إنفاق أندية الدوري الفرنسي في الميركاتو الحالي، الإنفاق الضخم لنادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع كل من نيمار وكيليان مبابي.

وينفق مالك باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ببذخ من أجل جلب دوري أبطال أوروبا إلى ملعب الأمراء للمرة الأولى في تاريخ النادي الفرنسي.

شاهد أيضا

وبدورها تخطت أندية الدوري الإنجليزي حاجز المليار اليورو في الميركاتو الحالي بسبب مانشستر سيتي الذي أنفق وحده 244 مليون يورو من أجل تدعيم خط دفاعه وحده.

كما تعاقد مانشستر يونايتد مع روميلو لوكاكو مقابل 85 مليون يورو وتشيلسي مع ألفارو موراتا مقابل 80 مليون يورو وأرسنال مع ألكساندر لاكازيت مقابل 53 مليون يورو.

ومن جانبه قاد ميلان عملية الإنفاق في الدوري الإيطالي بفضل الشركة الصينية التي استحوذت عليه مؤخرًا، وأنفق الروسونيري في الميركاتو 214 مليون يورو، بينما كان يوفنتوس ثاني أكثر الأندية الإيطالية إنفاقًا بـ123 مليون يورو.

ولم يتنفق أندية الدوري الألماني ببذخ مثل الدوريات الأوروبية الكبرى، وكعادته كان بايرن ميونيخ أكثر الأندية إنفاقًا بـ103,5 مليون يورو.