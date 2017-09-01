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عضو بالجبلاية: نحترم تعاقدنا مع كوبر.. وحسام حسن مدرب كبير ولكن

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عضو بالجبلاية: نحترم تعاقدنا مع كوبر.. وحسام حسن مدرب كبير ولكن عضو بالجبلاية: نحترم تعاقدنا مع كوبر.. وحسام حسن مدرب كبير ولكن

التحرير

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أكد كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الجبلاية ليست لديها نية في الإطاحة بالجهاز الفني للمنتخب الوطني بعد الخسارة من أوغندا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018. 

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الجمعة، إن اتحاد الكرة يحترم تعاقده مع المدير الفني، موضحًا أن حسام حسن مدرب كبير لكن الجبلاية لم تناقش تعيينه أو إقالة أصلًا.

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يشار إلى أن إيهاب لهيطة مدير الوطني، كشف أن الجهاز الفني قرر منع الزيارات في معسكر الفراعنة قبل لقاء الجولة الرابعة أمام أوغندا، لرغبة الجهاز الفني في فرض حالة تركيز داخل المعسكر ببرج العرب.

ومن المنتظر، أن يلتقي وأوغندا، مجددًا، الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال.

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التحرير

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