عضو بالجبلاية: الفوز سيكون حليف المنتخب في المباريات المقبلة

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أكد كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس بعثة المنتخب الوطني العائدة من أوغندا، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية، على أنه لا بديل عن تحقيق الفوز يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال روسيا 2018.

وخسر المنتخب الوطني أمام أوغندا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وأردف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن لاعبي مصر لديهم القدرة على تحقيق إنجاز يعيد البسمة والأمل للشعب المصري كله ويحقق حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم.

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وأضاف كردي أن اتحاد كرة القدم يقف كله داعمًا ومساندا للمنتخب الوطني، ومن هذا المنطلق سوف يتواجد مع اللاعبين وجهازهم الفني في المعسكر الحالي، وما يتخلله من تدريبات حتي يوم المباراة، آملا من الجميع مساعدة الفريق على التركيز في المباراة القادمة، وبعدها نقف ونناقش أي سلبيات موجودة لتلافيها، حيث لا يوجد وقت بين المباراتين.

واختتم رئيس بعثة المنتخب الوطني العائدة من أوغندا، تصريحه بالقول أنه على ثقة تامة بأن الفوز سيكون حليفا للمنتخب الوطني في جميع مبارياته المقبلة بإذن الله.

ومن المنتظر، أن يلتقي مصر وأوغندا، مجددًا، الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال.