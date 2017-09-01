وشم على شكل قلب وكلمة "أمي" تكشفان لغز جثة "شاب الوراق"

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، ملابسات العثور على جثة شخص مجهول الهوية بمعدية القللي بكورنيش النيل بالوراق.

معاينة العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، توصلت إلى وجود وشم بذراع المتوفى الأيمن عبارة عن قلب مدون بداخله كلمة "أمي"، وآثار جروح قديمة باليد اليسرى، دون وجود إصابات ظاهرية.

وأكدت تحريات العقيد محمد فوزي، مأمور قسم الوراق، أن الجثة لمكوجي يدعى محمد جمال عدلي 20 سنة، متغيب عن منزله منذ يوم 27 أغسطس الماضي، وأنه يعاني من حالة نفسية سيئة لمروره بضائقة مالية.

أمام المقدم هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، أكد شقيق المتوفى أنه كان من متعاطي المواد المخدرة، وأقدم على الانتحار خلال الفترة الأخيرة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن