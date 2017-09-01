200 مصاب بجروح "الذبح" أول أيام عيد الأضحى في الإسماعيلية

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

قال مصدر طبي في مستشى الإسماعيلية العام، إن قسم الطوارئ استقبل منذ الساعات الأولى من اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، 200 مصاب بجروح إثر مشاركتهم في ذبح الأضحية.

وأشار المصدر لـ"مصراوي"، إلى أن الإصابات تنوعت بين جروح بالوتر، وآخرى متوسطة، جرى إسعافها جميعًا قبل خروج جميع المصابين من المستشفى للشفاء.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، رفع درجة الطواريء والاستعدادات القصوى بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، ابتداء من الأربعاء الماضي وحتى الانتهاء من احتفالات عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع الوزارة والمحافظة وهيئات الشرطة ومديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر مع الاستعانة بخدمات القوات المسلحة.

وشملت خطة الطوارئ، تشكيل فريق أزمات مكون من 11 طبيبًا ومسئول بنك الدم، كذلك تشكيل فريق انتشار سريع للاستعانة بهم في الأزمات والكوارث ويتكون من 5 أطباء.