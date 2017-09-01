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في عيد الأضحى.. "خمسة وخميسة" في عين العدو

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مصراوي Masrawy

في عيد الأضحى.. "خمسة وخميسة" في عين العدو

01:32 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. مواطنون يحيون

الألبوم التالى

بالصور.. مواطنون يحيون "سُنة إبراهيم" في الشوارع والميادين

كتب وتصوير- محمد حسام الدين:

يظل "غمس الأيدي في دماء الأضاحي" أشهر طقوس المصريين في عيد الأضحى المبارك، حيث يسود اعتقادٌ بأن تلطيخ الأكف بالدم المسفوك من الأضحية يبعد الشر والحسد، ويحمل البركة.

ورغم الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء بحرمة غمس الأيدي في دم الأضحية وطبعها على الجدران أو الممتلكات كالسيارات أو حتى على الملابس، وذلك لأن الدم في أصله "نجس"، إلا أن "التخميس" بالأصابع يظل من العادات العتيقة لدى الموطنين، وخاصة الأطفال الذين يعبرون بهذا عن فرحهم بالعيد.

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