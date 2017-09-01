الجيش السوري يستعيد عددا من البلدات في ريف حماة ويتقدّم في حمص

القاهرة- (مصراوي):

استعاد الجيش السوري السيطرة على عدد من القرى بمنطقة السلمية في الريف الشرقي لحماة، حسبما أفاد مصدر عسكري لمراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة.

وقال المصدر العسكري إن "الجيش السوري سيطر على قرى صلبا ورسم المزارع وزنوبا وتوينة وحسو ومكيمن شمالي وجنوبي وطيبة دكيج وجب الأبيض بريف سلمية الشرقي بحماة".

وفي الوقت ذاته، حقّقت وحدات من الجيش العربي السوري تقدمًا جديدًا خلال عملياتها العسكرية على تجمعات إرهابيي تنظيم "داعش" المُدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حمص الشرقي، حسبما أفادت وكالة أنباء "سانا".

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن "وحدات من الجيش العربي السوري واصلت عملياتها العسكرية الناجحة بريف حمص الشرقي وبسطت سيطرتها على منطقة بجبهة 12 كيلومتر وعُمق 4 كيلومتر شمال قرية منوخ على أطراف ناحية جب الجراح".

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن تكبيد تنظيم داعش الإرهابي خسائر بالأفراد والعتاد، وتدمير تحصينات وأسلحة وذخيرة له.

وسيطرت وحدات من الجيش العربي السوري، الخميس، على قرية الوهابية غرب قرية منوخ بـ 5 كيلومترا في حين أحكمت سيطرتها في الـ 28 من أغسطس الفائت على جبل الضاحك الشرقي الاستراتيجي الذى يمتد على مساحة بطول 8 كيلومترا وعرض 5 كيلومترا شرق السخنة بريف تدمر بـ 25 كيلومترا.

وتشارك القوات الجوية الفضائية الروسية ووحدات الأسطول البحري في العمليات القتالية في سوريا إلى جانب الجيش السوري، وبناء على طلب رسمي من الرئيس، بشار الأسد، بالتوازي مع جهود روسيا في الساحة الدبلوماسية، التي أدت إلى إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، حيث يشارك المراقبون الروس ووحدات الشرطة العسكرية الروسية في الحفاظ على الأمن في تلك المناطق.