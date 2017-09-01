بعد تكفله بعلاج طارق فؤاد.. 5 مواقف إنسانية لتامر حسني

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بعدما أعلن المطرب القدير طارق فؤاد عن أزمته الصحية خلال لقاء خاص ببرنامج "عرب وود"، وتحدث حول عدم إمكانيته لتسديد قيمة العلاج، أعلن الإعلامي عمر زهران، تبني الفنان تامر حسني لعلاجه، وذلك خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أحب أطمئن جماهير الفنان طارق فؤاد بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من الفنان الخلوق تامر حسني، وأعتقد أن الأمر سيصبح أفضل".

وتابع: "كتبت هذا البوست فقط لأؤكد أن الدنيا بخير، ومصر والمصريين بخير، والوسط الفني بخير... وبلاش البوستات اللي تفرج الناس علينا وتشوه صورتنا أمام الآخرين.. ملحوظة الاتصال تم في وجودي، وأقسم بالله تامر حسني ما يعرف عن هذا البوست أي شىء، وربنا يشفي نجمنا الجميل طارق فؤاد".

حاز بعدها "نجم الجيل" على إشادة واسعة بين الجماهير بسبب موقفه الإنساني، على الرغم من أنه ليس الأول، ونرصد أبرز تلك المواقف خلال التقرير التالي..

تبني حالة «طفل» مصاب بضعف السمع

قرر تامر حسني تبنى حالة طفل يدعي "عمر" المصاب بضعف السمع، حيث أطلق والده استغاثة في برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، موضحًا وجود عيب خلقي في الأذن اليسرى وأنه لا يمكن السمع بها، أما الأخرى فمن الممكن أن يسمع بها، ولكنها تحتاج إلى عملية زرع قوقعة، لكنها عملية مكلفة.

بعدها أعلنت مقدمة البرنامج أسماء مصطفى، أن الفنان تامر حسني تواصل مع فريق عمل البرنامج وأعلن استعداده أن يدفع تكاليف العملية بالكامل وتبرعه بثمن الجهاز الذي يحتاج إليه الطفل ليمكنه من السمع.

الغناء لفتاة تجلس على «كرسي متحرك»

أثناء أحياء إحدي الحفلات في دبي بدولة الإمارات، أرادت فتاة تجلس على كرسي متحرك إلتقاط صورة معه، وفي لفتة إنسانية منه قطع تامر الغناء من أجلها، ونزل من على المسرح لتقبيل يدها، والتقاط الصور معها.





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تكفله بعلاج محمد شرف

بعد تعرض الفنان محمد شرف لأزمة قلبية مفاجئة استدعت نقله للعناية المركزة بإحدي المستشفيات، واحتاج وقتها لإجراء عملية بتكاليف ضخمة، سارع الفنان تامر حسني بالإطمئنان عليه وتبرعه بالتكاليف المادية لإجراء العملية المطلوبة، وتوجه بالفعل لمستشفي القصر العيني الفرنساوي، من أجل الإطمئنان علي صحته.

تلبيه طلب شاب مصاب بـ«السرطان»

في لفته إنسانية له على المسرح أيضًا حرص تامر على تلبيه طلب شخص من جمهوره مصاب بالسرطان خلال إحيائه إحدي الحفلات بالبحر الميت بالمملكة الأردنية، وجعله يصعد لالتقاط صورة تذكارية معه وهو الأمر الذي أسعد الشاب ونال إعجاب الجمهور.

زيارته لمستشفى 57357 تلبية لأمنية طفل مريض

في لفتة إنسانية أيضًا قرر "حسنى" زيارة مستشفى 57357 لتلبية رغبة أحد الأطفال المرضى فى رؤيته، وقام "تامر" باللعب والمرح مع الأطفال فى المستشفى، كما حرص على التقاط الصور التذكارية معهم.

