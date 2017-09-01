اردوغان ينتقد الولايات المتحدة ويصف الاتهام ضد الحراس الاتراك بالـ "فضيحة"

اسطنبول - (د ب أ):

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان ، اليوم الجمعة ،نظام القضاء الأمريكي ، واصفا مواجهة حراسه لاتهامات في واشنطن بسبب شجار مع متظاهرين خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن مايو الماضي، بالـ "فضيحة".

وجاءت لائحة الاتهام الموجهة ضد 19 شخصا نتيجة حادث وقع خلال زيارة اردوغان للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المدعي العام الأمريكي إن الحراس وأنصار أردوغان اعتدوا على المتظاهرين الأكراد السلميين. وأثار الحادث الغضب في كابيتول هيل(مبنى الكونجرس ).

ونقلت وكالة انباء الاناضول الرسمية عن اردوغان قوله "ان هذا تعبير واضح عن الطريقة التي يعمل بها النظام القضائي في امريكا".

وزعم أردوغان أن المتظاهرين كانوا، دون دليل، أعضاء في حزب العمال الكردستاني المسلح وغير القانوني.

وزعم المدعي العام التركي أن التهم الموجهة قادمة من مدعي عام يعود لعهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. كما أدان الولايات المتحدة لسماحها لحركة فتح الله جولن بالتواجد في البلاد.

وتتهم انقرة جولن بالوقوف وراء انقلاب شهدته البلاد العام الماضي بالرغم من انه ينفى الاتهامات. وطالبت انقرة بتسليمه ، غير ان واشنطن قالت إن تركيا لم تقدم أدلة كافية ضده.

وقال اردوغان "هذه التطورات في الولايات المتحدة ليست جيدة ... أجد صعوبة في فهم ماذا تريد الولايات المتحدة فعله".

وأضاف أن حكومته ستحاول الاجتماع في المستقبل القريب مع الإدارة الامريكية.