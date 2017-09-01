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بالصور.. محافظ المنيا يستقبل وفدا كنسيا للتهنئة بالعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ المنيا يستقبل وفدا كنسيا للتهنئة بالعيد

01:26 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

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محافظ المنوفية ومدير الأمن يهنئان قوات الأمن المركزي في قويسنا بعيد الأضحى

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محافظ المنوفية ومدير الأمن يهنئان قوات الأمن المركزي في قويسنا بعيد

المنيا ــ ريمون الراوي:

استقبل اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، وفدًا من أساقفة ومطارنة المنيا للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، في القاعة الكبرى بمبنى ديوان عام المحافظة، وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة بأيام العيد المباركة، وقدمت كل أطياف وفئات المجتمع التهنئة للمحافظ بالعيد، معربين عن أمنياتهم بأن يعم الخير والأمان على ربوع ، وأن يوفق قادتها إلى ما فيه الخير لمصلحة البلاد.

وأكد المحافظ خلال اللقاء عمق المشاعر التي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة على مر العصور، مشيرًا إلى أن الأعياد فرصة لتجديد دعائم الود والمحبة التي تربط المصريين الذين يشاركون بعضهم الأفراح والأحزان، مشددًا على استثمار روح المحبة والتماسك لبناء الوطن ورفع رايته وإحداث التنمية المستقبلية المأمولة.

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