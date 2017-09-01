محافظ المنوفية ومدير الأمن يهنئان قوات الأمن المركزي في قويسنا بعيد الأضحى

المنوفية - مروة فاضل:

زار الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، يرافقه اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، معسكر قوات الأمن المركزي بقويسنا، لتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

والتقى محافظ المنوفية بقيادات المعسكر والضباط والجنود، وقدم لهم التهنئة بالعيد، مؤكدًا أهمية دور رجال الشرطة في تحقيق الأمن والأمان.

وأشار مدير أمن المنوفية، إلى أن مثل هذه الزيارات تعد دعمًا ودافعًا معنويًا كبيرًا لأبناء أفراد قوات الأمن، مؤكدًا أن جهاز الشرطة بكافة أفراده لن يألو جهدًا في الزود عن الوطن.