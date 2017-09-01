مصرع زوجين وطفليهما وإصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بطريق الكريمات

كتب - محمد شعبان:

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرون، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات بمركز الصف.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بعد بوابة حلوان بنحو 10 كم اتجاه أسيوط.

تحريات اللواء محمود شوقي، مساعد مدير قطاع جنوب الجيزة، كشفت أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة هاني عبد الباسط 32 سنة، اختلت عجلة القيادة بيده بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر، مما أدى إلى انقلابها.

أسفر الحادث عن مصرع عبد الرحمن حمادة سليم 28 سنة، وزوجته كسعدة ناصر 28 سنة، وطفليهما "إيمان" 4 سنوات، و"حمادة" عام واحد، ووليد ياسر حمادة، نجل عم الأول، كما أصيب السائق و11 آخرين، جميعهم مقيمين بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.