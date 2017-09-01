"بقالي التموين": بدء صرف مقررات سبتمبر وسلع فارق نقاط الخبز

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، الجمعة، انتظام صرف المقررات التموينية للشهر الجاري، وسلع فارق نقاط الخبز عن أغسطس الماضي، لافتًا إلى أن وزارة التموين لم تطرح الحصص سبتمبر بعد إلا أن المنافذ تصرف من فائض مقررات الشهر الماضي.

وقال نادي، في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم، إنه من المقرر طرح الحصص التموينية بدءًا من بعد غد الأحد، نظرًا لتزامن بداية الشهر الجاري مع عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المتحدث باسم بقالي التموين، أن "السيستم" أي النظام الإلكتروني الخاص بماكينات صرف المقررات التموينية منتظم منذ الساعات الأولى من صبا ح اليوم، دون حدوث أي أعطال، مشيرًا إلى أن الإقبال على صرف المقررات وسلع فارق نقاط الخبز متوسط.

يذكر أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر تخفيض أسعار السكر بمقدار 500 جنيه في الطن ليباع الكيلو للمستهلك النهائي بسعر 9.50 جنيه في الأسواق، على أن يبدأ التنفيذ من اليوم، والذي يتواكب مع أول أيّام عيد الأضحي المبارك.

كما قرر وزير التموين - أيضًا - تعديل أسعار السكر الذي يصرف مقابل الدعم التمويني ليصبح سعر الكيلو 9.50 جنيه بدلًا من 10 جنيهات، ويعد هذا التخفيض هو الثاني على التوالي منذ شهر رمضان الماضي ويأتي بسبب وفرة المخزون الذي يتجاوز المليون طن ويكفي الاستهلاك إلى ما بعد بدء موسم انتاج السكر من القصب في يناير المقبل.​