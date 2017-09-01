واجهي واغضبي.. 10 طرق تحميكِ من التحرش في العيد

التحرير

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تتعرض الفتيات للتحرش بكل صورة يوميًّا وفى كل مكان، لكن فى أيام العيد يزداد الأمر سوءًا بسبب ازدحام الشوارع والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، وحتى تحمى الفتاة جسدها من المتحرشين، يولد فى ذهنها خياران الأول عدم النزول فى أيام العيد، والثانى الخروج مع الأهل وليس الأصحاب.

"التحرير" سألت عددًا من الخبراء عن خيار ثالث يجمع بين النزول والاستمتاع بأجواء العيد، بعيدًا عن تجمعات الأهل مع الحماية من التحرش.

يقول دكتورمحمد هاني استشارى الطب النفسي إن المتحرش مريض نفسي فاقد للوعي الثقافى والأسري، فعلى الفتاة تجاهله فى حدوث تحرش لفظى، حتى لا يأتى الرد برد، وعليها الخروج والاستمتاع بأجواء العيد حتى لا تشعر باضطهاد نفسي، لكن مع مجموعة من الأصدقاء المكونين من فتيات وشباب، فتواجد الشباب يحميها من دوامة التحرش.

تقول نوال الغمرى، معالج نفسي لحالات العنف ضد المرأة، إن هناك استراتيجيتان للتعامل مع التحرش، الأولى التفادى وتعنى الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمعزولة، والثانية المواجهة وفيها يتم استخدام تعبيرات الوجه الحازمة بكلمة أو بتغيير المكان أو بالتهديد والتحذير المباشر، وفى حالة التحرش الجسدي على الفتاة الاستغاثة وطلب المساعدة.

"التحرير" تقدم ما استخلصته من آراء الخبراء فى 10 طرق لحمايتك من التحرش فى العيد:

الابتعاد عن الأماكن المزدحمة بالشباب وتجنب العشوائيات..."بلاش سينمات وسط البلد وكورنيش النيل".

الخروج فى تجمعات وجروبات بها شباب..."راجل ولا ضل حيطة".

تجاهل المعاكسات والتحرش اللفظى... "ردك هيفتحله سكة".

فى حالة حدوث تحرش جسدى.."صوتي ولمى الناس حواليكى".

الرجوع فى أوقات مناسبة إلى المنزل .."بلاش 3 و4 الفجر".

إذا كنتِ فى مكان مغلق كـ"السينمات" عليك التحرك سريعًا قبل انفراد المتحرش بكِ".

استخدمى تعبيرات وجهك للرفض "طلعى غضبك كله وإنتى بتبصيله".

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توقفى عن أفكار العنف والاحتفاظ بماء نار وغيرها من الأمور .." هيئذيكي هو بيها".

عند الذهاب إلى البيت اروى لمن ترتحين معه ما حدث.. "احكي مش ناقصين مرضى نفسيين".

احتفظى بأرقام الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى التحرش للتحرش .."احتياطي مش هتخسر"، ومنها..

أرقام الاستغاثة بالشرطة النسائية من قبل الفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن للتحرش:

– 01112697722

– 01112677333

– 01112697744

– 24021233

للبلاغ عن التحرش في المترو والباعة الجائلين اتصل على:

– خط ساخن 16048

– خط أرضي 25747295

أرقام مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة:

– 01205575331

– 01121997477

– 01007525600

الإيميل: [email protected]

رقم غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة لتلقي شكاوى المواطنين:

-16490

-114 لتلقي الشكاوى وحلها في أسرع وقت من قبل أجهزة المحافظة.