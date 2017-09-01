عضو بـ«اتصالات النواب»: نبحث تقييم خدمات شركات المحمول دور الانعقاد الثالث

التحرير

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قال النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات البرلمان، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، صاحب السلطة لتوقيع مخالفات على أي من شركات الاتصالات، حال تدني مستوى الخدمة في بعض الأماكن، أو حال تلقيه شكاوى من خلال الرقم الساخن المخصص للشكاوى.

ولفت في تصريحات لـ«التحرير»، إلي أن الأزمة تكمن في أن الجهاز لا يمتلك جزاءات صارمة لتطبيقها حال تدني مستوي الخدمة، مشيرًا إلي أن مهمته في دور الانعقاد الثالث ستكون بحث إمكانية تقييم الخدمة، ووضع جزاءات حال تدهورها..

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وتلقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عدد من طلبات الإحاطه والشكاوي بخصوص تدني مستوي الخدمة في عدد من المحافظات وخاصة محافظات الصعيد.