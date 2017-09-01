أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عضو بـ«اتصالات النواب»: نبحث تقييم خدمات شركات المحمول دور الانعقاد الثالث

Google+ Print
عضو بـ«اتصالات النواب»: نبحث تقييم خدمات شركات المحمول دور الانعقاد الثالث عضو بـ«اتصالات النواب»: نبحث تقييم خدمات شركات المحمول دور الانعقاد الثالث

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات البرلمان، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، صاحب السلطة لتوقيع مخالفات على أي من شركات الاتصالات، حال تدني مستوى الخدمة في بعض الأماكن، أو حال تلقيه شكاوى من خلال الرقم الساخن المخصص للشكاوى.

ولفت في تصريحات لـ«التحرير»، إلي أن الأزمة تكمن في أن الجهاز لا يمتلك جزاءات صارمة لتطبيقها حال تدني مستوي الخدمة، مشيرًا إلي أن مهمته في دور الانعقاد الثالث ستكون بحث إمكانية تقييم الخدمة، ووضع جزاءات حال تدهورها..

شاهد أيضا

وتلقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عدد من طلبات الإحاطه والشكاوي بخصوص تدني مستوي الخدمة في عدد من المحافظات وخاصة محافظات الصعيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)