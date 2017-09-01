السفارة الأمريكية بالقاهرة تهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

كتبت - إيمان محمود

هنأت السفارة الأمريكية في القاهرة، اليوم الجمعة، المسلمين بعيد الأضحى المبارك.

وكتبت السفارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تتقدم السفارة الأمريكية بالقاهرة بأطيب التهاني بالعيد والأمنيات بالسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك".