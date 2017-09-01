السفارة الأمريكية بالقاهرة تهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك
السفارة الأمريكية بالقاهرة تهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك
01:07 م الجمعة 01 سبتمبر 2017
السفارة الأمريكية بالقاهرة
كتبت - إيمان محمود
هنأت السفارة الأمريكية في القاهرة، اليوم الجمعة، المسلمين بعيد الأضحى المبارك.
وكتبت السفارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تتقدم السفارة الأمريكية بالقاهرة بأطيب التهاني بالعيد والأمنيات بالسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
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