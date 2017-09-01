الرئيس الأفغاني: السلام مع باكستان جزء من أجندتنا الوطنية

كابول - (د ب أ):

قال الرئيس الأفغاني اشرف غني، اليوم الجمعة، أن السلام مع باكستان جزء من "جدول أعمالنا الوطني" .

جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب اداء صلاة العيد في مسجد القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب وكالة باجوك الأفغانية للأنباء.

وأضاف غني "اريد أن ابعث برسالة لباكستان مفادها أننا مستعدون لاجراء محادثات حول قضايا متعددة. السلام مع باكستان جزء من جدول أعمالنا الوطني. سعينا لتحقيق السلام الاقليمى يقوم على المنطق والواقع ".

وتابع الرئيس الأفغاني أن الوقت قد حان لأن يقرر المسلحون ما إذا كانوا أفغان ونشأوا فى نفس البلاد وأنهم حصلوا على الالهام من الوطن الأم أو أنهم أداة للانقسام بين الأفغان.

واستطرد : "أمد يدي بالسلام من جديد وأعتقد أن السلام أمر من الله ومسار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي لنا أن نسعى جاهدين من أجل تحقيق السلام ، القتال لا يمكن أن يجبرنا على تقويض مصلحتنا الوطنية، ومن المهم أن يكون لأفغانستان حكومة مناسبة مسؤولة أمام شعبها ".

كان زعيم طالبان، الملا هيبة الله اخوندزاده، قد صرح مؤخرا بأن العقبة الرئيسية للسلام في أفغانستان التي مزقتها الحرب، هي "الاحتلال" المستمر للبلاد من جانب القوات الأجنبية.