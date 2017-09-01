وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك
وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك
12:57 م الجمعة 01 سبتمبر 2017
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
كتبت – إيمان محمود
هنأ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الجمعة، المسلمين بعيد الأضحى المبارك.
ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية عن تيلرسون قوله: "مع نهاية موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أتمنى للمسلمين في جميع أنحاء العالم عيد أضحى مبارك".
وأضاف تيلرسون "عيد الأضحى، المعروف أيضًا باسم "عيد التضحية"، هو وقت خاص يؤدي فيه الملايين من المسلمين الأعمال الخيرية، ويتذكروا الأقل حظا، ويحتفلوا مع العائلة والأصدقاء. وفي هذا الوقت يجتمع المسلمون على اختلاف اعراقهم للصلاة مع بعض ولإشاعة السلام.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتمنى لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم عيد سعيد.
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