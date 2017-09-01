بالصور.. محافظ المنيا يوجه بتشجيع مواهب الأطفال الأيتام ورعايتهم
بالصور.. محافظ المنيا يوجه بتشجيع مواهب الأطفال الأيتام ورعايتهم
01:00 م الجمعة 01 سبتمبر 2017
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المنيا - ريمون الراوي:
قدم عصام البديوي، محافظ المنيا، التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، لأطفال مؤسستي البنين والبنات، حيث زارهما صباح اليوم الجمعة، لتهنئة الأطفال وتقديم العيدية والهدايا.
وتفقد المحافظ المؤسستين، واستمع لطلبات عدد من الأطفال، وأعرب عن سعادته بمشاركة الأطفال الاحتفال بالعيد، قائلًا: "إننا جميعًا مسئولون عن إسعاد الأطفال وإدخال البهجة والفرحة على قلوبهم، والمحافظة لن تتوانى فى تقديم كل أشكال الرعاية والدعم لهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة".
وجلس البديوي مع الأطفال وتحدث معهم عن مواهبهم، وطالب المسئولين عن المؤسستين بتشجيع المواهب من الأطفال، ورعايتهم الرعاية الصحيحة، حتى استكمال مراحلهم التعليمية، وتخرجهم من الجامعات، والتحاقهم بسوق العمل.
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