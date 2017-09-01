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القليل من القلق قد يعرقل الطلاب عن إتمام دراستهم

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مصراوي Masrawy

القليل من القلق قد يعرقل الطلاب عن إتمام دراستهم

12:46 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

القليل من القلق قد يعرقل الطلاب عن إتمام دراستهم

القليل من القلق قد يعرقل الطلاب عن إتمام دراستهم

القليل من القلق قد يعرقل الطلاب عن إتمام دراستهم

- (أ ش أ):

أفادت دراسة طبية بأن الطلاب الذين يعانون من مستويات منخفضة من القلق في بداية المرحلة الثانوية يزيد بنسبة 40% من احتمال عدم تخرجهم بعد عامين من نهاية المرحلة الثانوية، مقارنة بالطلاب الذين عانوا من مستويات متوسطة من القلق.

 

تأتي هذه النتائج في إطار دراسة أجريت على 5,469 طالب، في المقام الأول من الخلفيات المحرومة، في المدارس الناطقة بالفرنسية بمقاطعة"كويبك" الكندية.

 

وقال البروفسور"فريديريك نولت- بريير"، المؤلف الرئيسي في جامعة "كويبك" الكندية، الذي تظهر دراسته في المجلة البريطانية للطب النفسي : "توقعنا وجود علاقة خطية بين مستوى القلق وخطر التسرب

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مصراوي Masrawy

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