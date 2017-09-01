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طفلك سئ السلوك.. ربما بسبب هذه التصرفات

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مصراوي Masrawy

طفلك سئ السلوك.. ربما بسبب هذه التصرفات

12:33 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

طفلك سئ السلوك.. ربما بسبب هذه التصرفات

طفلك سئ السلوك.. ربما بسبب هذه التصرفات

كتبت - هاجر حاتم:

إن التعامل مع الأطفال يجب أن يكون في حرص شديد وذكاء أيضًا، ولكن إذا كان هناك بعض السلوكيات المزعجة لطفلك، ألم تسأل نفسك من قبل ما السبب وراء هذه السلوكيات؟ ولماذا يفعل الطفل تلك التصرفات؟ فربما الإجابة تكون أنت أيها الزوج أو الزوجة! لذلك إليك أحد الامور التي يقوم بها الوالدين تكون هي السبب وراء السلوك السيء لأطفالهما، بحسب ما نشره موقع livestrong.

 

- عدم تنفيذ العقوبة

إن لم تكن قادرًا على تنفيذ العقوبة، فلا تتوعد لطفلك بها، لأن مثل تلك التصرفات يجعل طفلك لا يحترمك، فضلًا عن أنه لن يصدقك بعد ذلك، لهذا يجب أن تكون حازمًا في تنفيذ عقوباتك للطفل.

 

- عدو وجود عقاب أصلًا

كيف سيعرف طفلك ما الفرق بين الأمور الجيدة وغير الجيدة، إن لم يكن هناك ثواب وعقاب. أيها الوالدين أحيانًا الدلال الزائد يفسد الطفل أكثر.

 

- الضحك على التصرفات السيئة

المزاح أو الهزار مع الطفل في الأفعال الخاطئة، حتى وإن كانت طريفة بالنسبة للكبار، ستجعل طفلك يستهين بتصرفاته السيئة.

 

- كثرة الهدايا

لايجب أن يتعود طفلك على كثرة الهدايا، وأن كل طلباته مجابة، فمع الأسف تلك تعتبر واحدة من أكثر الأسباب وراء سلوكيات الأطفال السيئة، خاصًة صفة الأنانية.

 

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