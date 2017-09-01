بالصور.. "عبدالمنعم" و"باخوم" يوزعان الهدايا على الأيتام في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شارك الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج أبناء المحافظة من الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، وقدم لـ86 طفلًا وطفلة من مؤسسات البنين للأيتام التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية، وجمعية تحسين الصحة، مبلغًا ماديًا كعيدية بالإضافة إلى علبة حلوى.

وأمر المحافظ بصرف مبلغ 200 جنيه بدل ملابس العيد لكل طفل من بند معونة الشتاء بمديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة، بالإضافة إلى وجبة غذائية مقدمة من المحافظة للأطفال والمشرفين عليهم احتفالًا بالعيد، ورحلة ترفيهية للأطفال بالنوادي والمتنزهات العامة في المحافظة بمناسبة العيد.

وشهد توزيع هدايا العيد على الأطفال، اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، واللواء عمرو عزمي سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، والأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس بسوهاج والمنشاة والمراغة، والشيخ زين العابدين عبداللطيف المستشار الديني للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

ووزع الأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس بسوهاج والمنشاة والمراغة، مبلغًا ماليًا وعلبة حلوى مشاركة من الكنيسة لرسم البهجة على وجوه لأطفال الأيتام في عيد الأضحى.