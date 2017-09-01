أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ المنوفية يستقبل وفد الكنيسة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ المنوفية يستقبل وفد الكنيسة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

12:55 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

  • عرض 2 صورة

    b38339a259.jpg

  • عرض 2 صورة

    2b4b84f4b0.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. بدء توافد العائلات والأسر على حدائق ومنتزهات الغربية

الألبوم التالى

بالصور.. بدء توافد العائلات والأسر على حدائق ومنتزهات الغربية

المنوفية - مروة فاضل:

استقبل الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، وفدًا من الكنيسة لتقديم التنهئة بعيد الأضحى المبارك، وترأس الوفد الأنبا بنيامين أسقف المنوفية، وعدد من قيادات الكنيسة ورجال الدين.

ورحب المحافظ بوفد الكنيسة، مشيرًا إلى عمق المشاعر التي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة على مر العصور، مشيدًا بعظمة الشعب المصري وتوحد طرفي الأمة.

وأكد الأنبا بنيامين وحدة النسيج الوطني والتعايش بين كافة أطياف المجتمع المصري، وتكريس مبدأ المواطنة وقبول الآخر لترسيخ وحدة الوطن وتوثيق الأخوة والمحبة بين جميع المصريين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. "عبدالمنعم" و"باخوم" يوزعان الهدايا على الأيتام في سوهاج

    أخبار

  • قائد الجيش الثاني ومحافظ الإسماعيلية يضعان الزهور على النصب التذكاري

    أخبار

  • بالصور.. محافظ بورسعيد يهنئ الضباط والمجندين بالعيد

    أخبار

  • بالصور.. وزير التعليم العالي يتفقد المستشفيات الجامعية بالإسكندرية

    أخبار

إعلان

e0f2aba591.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا