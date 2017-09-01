بالصور.. محافظ المنوفية يستقبل وفد الكنيسة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
بالصور.. محافظ المنوفية يستقبل وفد الكنيسة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
12:55 م الجمعة 01 سبتمبر 2017
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المنوفية - مروة فاضل:
استقبل الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، وفدًا من الكنيسة لتقديم التنهئة بعيد الأضحى المبارك، وترأس الوفد الأنبا بنيامين أسقف المنوفية، وعدد من قيادات الكنيسة ورجال الدين.
ورحب المحافظ بوفد الكنيسة، مشيرًا إلى عمق المشاعر التي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة على مر العصور، مشيدًا بعظمة الشعب المصري وتوحد طرفي الأمة.
وأكد الأنبا بنيامين وحدة النسيج الوطني والتعايش بين كافة أطياف المجتمع المصري، وتكريس مبدأ المواطنة وقبول الآخر لترسيخ وحدة الوطن وتوثيق الأخوة والمحبة بين جميع المصريين.
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