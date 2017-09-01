قائد الجيش الثاني ومحافظ الإسماعيلية يضعان الزهور على النصب التذكاري للشهداء

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

وضع اللواء أركان حرب خالد مجاور يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد علي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اليوم الجمعة، إكاليل من الزهور على النُصُب التذكاري للجندي المجهول لشهداء القوات المسلحة بمقابر الشهداء، بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني، في إطار الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

وتضمنت مراسم الاحتفال التي حضرها قادة الأفرع العسكرية، من قيادات الجيش الثاني الميداني، عزف الموسيقات العسكرية للسلام الوطني وسلام الشهيد، في تقاليد عسكرية أصيلة للوفاء لشهداء مصر جيلاً بعد جيل.

وخلال مراسم الاحتفال التقى قائد الجيش الثاني الميداني، ومحافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، بعدد من أهالي وأسر شهداء الجيش، وأستمع إلى مطالبهم التي وعد بدراستها والعمل على تلبيتها، تقديرًا وعرفانًا بالجميل للشهداء وأرواحهم الطاهرة التي ضحوا بها فداء للوطن.