إصابة 10 سوريين في حادث تصادم على طريق "القطامية - الزعفرانة"

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 10 سوريين من أسرة واحدة، بينهم رضيع في حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على طريق "القطامية – الزعفرانة"، وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي في السويس.

وتلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من إدارة تأمين الطرق يفيد بالحادث، وتبين أن 10 أشخاص يحملون الجنسية السورية من أسرة واحدة كانوا في طريقهم للزعفرانة، يستقلون سيارة تحمل لوحات رقم 2663 "ب أ"، وأثناء ذلك انقلبت السيارة على الطريق، قبل 30 كيلو من الزعفرانة.

وتوجهت 3 سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين للمستشفى، وقال مصدر طبي إن المصابين تنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات بالجسم، وحالتهم مستقرة باستثناء حالة واحدة لسيدة مسنة مصابة بكسر في العمود الفقري.

والمصابون هم "وصال عماد زين العابدين" 25 عامًا، وشقيقها "معتز" 30 عامًا، وطفله الرضيع "عماد" بعمر عامًا، و"بكري محمد صوفي" 38 عامًا، وابنته "يمنى بكري" عامين، و"عبدالعزيز حسن السيد" 9 سنوات، و"حسن سيد طه" 29 عامًا، و"سوزان خالد المستري"، و"آلاء محمد لؤي" 24 عامًا، و"عايشة محمد خالد" 58 عامًا.