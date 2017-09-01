البنك الأوروبى يختار مصر لاستضافة مؤتمر «تعزيز الاستثمار في حوض المتوسط»

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بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع كريستوف لوسيت، مدير بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، الترتيبات النهائية لاستضافة مصر مؤتمر "تعزيز الاستثمار فى حوض البحر المتوسط".

واختار البنك مصر لإقامة هذا المؤتمر، بالشراكة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والاتحاد من أجل المتوسط، فى 13 سبتمبر الحالى، بحضور نحو 500 شخصية من دول حوض البحر المتوسط ومؤسسات التمويل الدولية، حيث ستفتتح الوزيرة المؤتمر، بحضور كل من داريو اسكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وفيدريكا موجرينى، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، وحافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفتح الله السجلماسي، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط.

وقد ناقش الجانبان محفظة التعاون الجارية مع البنك، خاصة فى مشروعات البنية الأساسية، من الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف، إضافة لدعم البنك القطاع غير المصرفى والشركات الناشئة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، ومشاركة بنك الاستثمار الأوروبي فى تمويل مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كوتشنر الذي يتم تمويله من عدد من الشركاء فى التنمية، في إطار سعي الحكومة للتغلب على مشكلات التلوث وتحسين نوعية المياه في المصارف، حتى يتسنى تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه متاحة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية قطاع النقل، خاصة السكك الحديدية، حيث تعد إحدى آليات شبكات الربط المهمة، من أجل تحقيق تنمية في العديد من المناطق المهمة، مثل الربط بين العاصمة الجديدة والمدن الرئيسية، أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع المناطق في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، معربة عن تطلع مصر للاستفادة من الخبرات الأوروبية في تأمين وسائل النقل، خاصة سكك حديد مصر التي تعد ثاني أقدم سكك حديدية في العالم بعد إنجلترا.

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وأكدت اهتمام الحكومة بقطاع النقل، خاصة فى مجال التأمين والحفاظ على سلامة الركاب، داعية البنك للتواصل الدائم والتنسيق مع باقى الوزارات، خاصة وزارة النقل، لنقل الخبرات الأوروبية في هذا المجال.

وأوضحت الوزيرة أن هناك إستراتيجية واضحة من الحكومة للنهوض بمنظومة التعليم فى مصر، خاصة التعليم الفنى، مشيرة إلى أهمية تقديم البنك الدعم اللازم لتلك الإستراتيجية الجديدة.

حضر اللقاء رامي عفيفي، معاون الوزيرة، وجوزيف سامح، الباحث الاقتصادي بمكتب الوزيرة، وياسمين محمود، الباحثة الاقتصادية بمكتب الوزيرة.