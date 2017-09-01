ميدو يساند كوبر بعد كبوة أوغندا: «ليس غبيًا»

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شدد أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لفريق وادي دجلة، على ثقته الكبيرة في تخطي لاعبي المنتخب الوطني عقبة أوغندا في مباراة الإياب، وتجاوز الخسارة 0-1، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وكتب «ميدو»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هيكتور كوبر ليس غبيا ويعلم أخطاءه جيدا، متأكد بأنه سيدخل المباراة القادمة بشكل مختلف، وإن شاء الله نستطيع تخطي هذه الأزمة بسلام».

وتابع ميدو: «أتمنى أن نتكاتف جميعا ولو لمرة في الأوقات الصعبة لتحقيق حلمنا بالوصول لكأس العالم بعد غياب سنوات طويلة، ورغم كل شي، عندي ثقه كبيرة في هذا الجيل بأنهم سيكونا علي الميعاد في مباراياتنا القادمة وسيعوضونا عن هذه المباراة في الـ3مباريات القادمه».

ومن المنتظر، أن يلتقي مصر وأوغندا، مجددًا، الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال.