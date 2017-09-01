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الجبلاية: لمسنا إصرارًا من اللاعبين والجهاز الفني على تجاوز كبوة أوغندا

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الجبلاية: لمسنا إصرارًا من اللاعبين والجهاز الفني على تجاوز كبوة أوغندا الجبلاية: لمسنا إصرارًا من اللاعبين والجهاز الفني على تجاوز كبوة أوغندا

التحرير

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يرى هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن جميع اللاعبين لديهم القدرة على تجاوز كبوة الخسارة من أوغندا، وذلك حسبما أفاد اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية.

وخسر الوطني أمام أوغندا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018.

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وشدد أبو ريدة، أن هناك ثقة في الجهاز الفني واللاعبين على الفوز في مباراة أوغندا المقبلة، وأتم "لقد لمست إصرارا من اللاعبين وجهازهم الفني على تجاوز هذه الخسارة ، كما تابعت تمسك الجماهير بالأمل، كل ذلك يجعلني أثق في أن منتخبنا سيعيد البسمة إلى وجوه المصريين ويحقق البهجة والسعادة لهم".

ومن المنتظر، أن يلتقي وأوغندا، مجددًا، الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال.

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التحرير

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